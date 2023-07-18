Продлите жизнь смартфону на несколько лет: топ-4 "правила", как заряжать свой гаджет

То, как вы заряжаете свой мобильный телефон, может повлиять на срок его службы.

Когда мы ставим наш мобильный телефон на зарядку, мы, как правило, занимаемся своими делами и оставляем их в стороне. Но он не должен оставаться включенным, если его батарея достигла максимального заряда.

Последний является одним из наиболее важных технических элементов, которые могут повредить работу телефона, пишет santeplus. Чтобы ваш смартфон прослужил как можно дольше, просто следуйте этим 4 советам, чтобы зарядить его оптимально.

Как правильно заряжать телефон

Не оставляйте телефон заряжаться на ночь

Не рекомендуется заряжать телефон в течение многих часов, особенно ночью перед сном. Попробуйте изменить эту привычку. Это связано с тем, что когда ваш телефон достигает 100% заряда и все еще подключен к сети, это может ускорить разрядку аккумулятора.

Держите телефон заряженным на определенный процент

Если вы хотите, чтобы ваш телефон всегда работал хорошо и имел долгий срок службы, рекомендуется поддерживать заряд телефона на одном и том же процентном уровне. Лучшим решением будет, если ваш смартфон будет заряжен на уровне от 25 до 80%. Не позволяйте телефону полностью разряжаться до 0%.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки

Использование телефона во время зарядки может привести к его перегреву и повреждению аккумулятора, а также некоторых компонентов смартфона. Тем более, что если вы пользуетесь телефоном во время зарядки, аккумулятор не сможет его зарядить должным образом.

Используйте правильное зарядное устройство для вашего телефона

Важно использовать зарядное устройство, которое вы получили вместе со своим смартфоном, чтобы не повредить литиевую батарею и не повредить производительность вашего телефона.

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