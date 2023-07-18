Телефон скажет вам "спасибо": пять секретов для "здоровья" батареи

Простые правила помогут продлить срок службы аккумулятора

Существует способ зарядить телефон гораздо быстрее, а также есть простые правила, которые помогут продлить жизнь батарее смартфона.

Об этом рассказал портал itechua.

Отключение ненужных функций

Чтобы сохранить заряд и тем самым уменьшить нагрузку на аккумулятор, лучше отключать функции телефона, которые не используются. Речь о Bluetooth, GPS и Wi-Fi — их стоит включать по необходимости.

Температура батареи

Ни в коем случае нельзя давать батарее перегреваться — нужно следить, чтобы ее температура во время зарядки не повышалась. Перегревание быстро приводит аккумулятор в негодность и негативно сказывается на работе телефона.

Правильное время зарядки

Тут два основных правила — нельзя ставить телефон на зарядку на всю ночь — это быстро изнашивает батарею. Кроме того, специалисты не советуют заряжать смартфон до 100%, лучше останавливать процесс, когда уровень заряда достигает 80% – 90% процентов заряда. Это более щадящий режим для аккумулятора.

Опасность зарядки телефона в грозу

Заряжать телефон в грозу опасно — батарея может быть повреждена или даже испорчена из-за возможных скачков напряжения в сети.

Режим экономии

Большинство современных смартфонов имеют режим экономии заряда, не стоит им пренебрегать. Он не только увеличит промежуток между зарядками устройства, но и продлит срок службы батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, правда ли, что прерывая процесс зарядки телефона, вы "убиваете" батарею.