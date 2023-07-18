Частая летняя ошибка "гробит" телефон: что нельзя делать с гаджетом

Летом нужно уделить смартфону больше внимание, иначе перегрев испортит батарею

Мобильный телефон может работать хуже, а батарея перестанет держать заряд, если допустить частую летнюю ошибку – перегрев. Пользователи должны заботиться о том, чтобы высокая температура не повредила как аккумулятор, так и устройство целиком.

Батарея смартфона быстро разряжается, если гаджет подвергается воздействию тепла. Об этом говорится в материале Mirror.

Как защитить смартфон от перегрева

Нельзя держать телефон рядом с другой техникой. Ноутбуки или планшеты, восприимчивые к перегреву, навредят смартфону в дополнение к солнечному свету.

Ноутбуки или планшеты, восприимчивые к перегреву, навредят смартфону в дополнение к солнечному свету. Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Сам процесс и запуск множества приложений одновременно очень нагревают телефон.

Сам процесс и запуск множества приложений одновременно очень нагревают телефон. Не стоит класть смартфон в слишком холодное место (холодильник или морозильник). В сети иногда встречаются подобные лайфхаки, но такой контраст температур способствует износу гаджета. Некоторые материалы могут расширяться на жаре и сжиматься на холоде.

В сети иногда встречаются подобные лайфхаки, но такой контраст температур способствует износу гаджета. Некоторые материалы могут расширяться на жаре и сжиматься на холоде. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами. Если находитесь на жаре, то выбирайте для гаджета затененное место.

Кроме того, в случае перегрева следует выключить телефон на какое-то время и снять с него чехол. Не забывайте, что важную роль играет зарядное устройство – оно должно быть качественным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя оставлять мобильный телефон на "ночевку". Если вы привыкли класть смартфон под подушку, то у нас для вас плохие новости.