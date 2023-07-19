Это приложение разряжает аккумулятор вашего мобильного телефона больше всего: кто этот "пожиратель"

Это приложение имеет много энергоемких функций.

Мы постоянно подключены к Интернету, слушаем музыку, смотрим видео, играем в видеоигры, используем приложения для обмена сообщениями и т. д. И хотя все эти приложения потребляют энергию аккумулятора, некоторые потребляют больше энергии, чем другие.

Сегодня расскажем об одном приложении, которое считается самым энергоемким. Оно разряжает аккумулятор наших телефонов и приближает "гибель" гаджета, пишет портал santeplus.

В категории социальных сетей приложением номер 1 является не что иное, как Facebook — одна из самых известных социальных сетей в мире. Действительно, из-за отсутствия оптимизации приложения, Facebook разряжает батарею наших смартфонов. К счастью, есть способы предотвратить это, не удаляя его.

Вот несколько способов предотвратить разрядку:

Отключите автозапуск приложения Facebook

Функция "автовоспроизведение" не только разряжает вашу батарею, но и потребляет ваши мобильные данные каждый раз, когда вы прокручиваете ленту новостей.

Отключите фоновое обновление приложения

Если этот параметр включен, приложения могут постоянно проверять наличие обновлений и других функций, которые они выполняют в фоновом режиме, не спрашивая вашего разрешения, тем самым разряжая телефон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая привычка пользователей разряжает мобильный телефон. Если каждый раз закрывать все программы, это не сэкономит энергию, а даст обратный эффект.