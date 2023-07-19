Ошибка, которую допускают многие: почему телефон нельзя класть в задний карман

Владельцам телефонов рассказали о еще одной хитрости

Миллионы людей имеют довольно вредную привычку носить мобильный телефон в заднем кармане, что может привести к довольно неприятным последствиям.

Как пишут западные эксперты, задние карманы штанов и джинсов — наименее безопасное место из тех, где вы могли бы хранить телефон.

Во-первых, оттуда его довольно просто украсть, а еще он запросто может выпасть и разбиться. Также есть большая вероятность того, что вы банально раздавите свой гаджет или деформируете его.

Еще одна причина — угроза взрыва батареи телефона. Дело в том, что неисправные литий-ионные аккумуляторы гаджета могут перегреться и затем загореться.

Также есть и невидимые угрозы, такие как воздействие радиоволн на здоровье человека.

"Длительное или частое воздействие радиоволн может увеличить риск возникновения у человека проблем со здоровьем, таких как рак. Тем не менее большинство современных исследований показывают, что радиоволны от телефонов или базовых станций вряд ли увеличивают риск каких-либо проблем со здоровьем", — отмечают специалисты.

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