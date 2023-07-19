Эта ненужная функция сильно расходует заряд батареи вашего смартфона: как избавиться "пожирателя"

Чтобы не тратить энергию телефона впустую, следуйте этим советам!

Яркий экран, плохие привычки зарядки, энергоемкие приложения и функции типа Bluetooth или GPS — все это те факторы, влияющие на время автономной работы вашего смартфона. Однако, помимо этого, есть еще одна опция на наших гаджетах, при чем не совсем нужная, которая ежедневно потребляет энергию телефона.

Это может показаться маловероятным, но перевод телефона в режим вибрации потребляет гораздо больше энергии, чем активация режима рингтона. Об этом пишет портал santeplus.

Почему телефон быстро садится

На самом деле в вашем мобильном телефоне есть "двигатель", который для создания вибраций использует аккумулятор. Поэтому целесообразнее отключать вибратор и активировать рингтон, когда эта функция вам не нужна.

Более того, вы также можете оптимизировать заряд аккумулятора телефона за счет громкости рингтона. На самом деле, чем громче звук, тем меньше энергии потребуется вашему смартфону для его работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая привычка пользователей разряжает мобильный телефон. Если каждый раз закрывать все программы, это не сэкономит энергию, а даст обратный эффект.