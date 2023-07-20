Дело не только в батарее: по каким причинам телефон быстро разряжается

Чтобы гаджет дольше оставался заряженным, следуйте простым правилам

Автономное время работы гаджета – важный критерий для пользователей. Поэтому если телефон быстро "садится" из-за популярных приложений или каких-то опций, приятного мало.

Стоит знать о семи распространенных причинах быстрой разрядки смартфона. Об этом пишет издание Make use of.

Из-за чего телефон быстро разряжается

Слишком яркий дисплей. Экран – один из главных "пожирателей" заряда. Уменьшите этот параметр или активируйте опцию автоматической настройки яркости, чтобы дисплей адаптировался к внешним условиям. Сэкономит заряд и переключение приложений на темный режим.

Экран – один из главных "пожирателей" заряда. Уменьшите этот параметр или активируйте опцию автоматической настройки яркости, чтобы дисплей адаптировался к внешним условиям. Сэкономит заряд и переключение приложений на темный режим. Фоновые приложения. VPN, антивирусы, приложения для здоровья и календаря работают, даже если их не открывать, что уменьшает запасы энергии. В настройках зайдите в "Уход за устройством" или "Аккумулятор" и активируйте опцию оптимизации батареи, которая закроет все ненужные фоновые приложения.

Режим "картинка в картинке". К примеру, он доступен в YouTube Premium. Просмотр видео в небольшом окне на вашем экране может быть удобно, но вы должны знать, что это сильно разряжает батарею.

К примеру, он доступен в YouTube Premium. Просмотр видео в небольшом окне на вашем экране может быть удобно, но вы должны знать, что это сильно разряжает батарею. Оставайтесь на связи 24/7. Речь о том, что если Wi-Fi или мобильные данные активированы днем и ночью, то это нагружает аккумулятор. Если какая-то из этих функций вам не требуется, отключите ее. По возможности включайте режим полета, когда нужно сохранить заряд.

Речь о том, что если Wi-Fi или мобильные данные активированы днем и ночью, то это нагружает аккумулятор. Если какая-то из этих функций вам не требуется, отключите ее. По возможности включайте режим полета, когда нужно сохранить заряд. Старый аккумулятор. Конечно, проблема "слабости" батареи может быть в ее возрасте. Спустя два-три года аккумулятор больше не может достигать своей первоначальной максимальной емкости, что может привести к быстрой разрядке гаджета.

Приложения для отслеживания местоположения. Карты Google и подобные программы должны постоянно мониторить геоданные, что не может не сказаться на проценте заряда. Пользуйтесь навигаторы тогда, когда это необходимо, а в другие моменты деактивируйте. Также настройте, какие именно приложения могут иметь доступ к местоположению и в какое время.

Карты Google и подобные программы должны постоянно мониторить геоданные, что не может не сказаться на проценте заряда. Пользуйтесь навигаторы тогда, когда это необходимо, а в другие моменты деактивируйте. Также настройте, какие именно приложения могут иметь доступ к местоположению и в какое время. Избыток уведомлений. Разве вам нужно получать уведомления от каждого приложения, которое у вас есть? Это лишь отрицательно отразиться на продолжительности работы смартфона без подзарядки. Зайдите в настройки своего телефона, откройте раздел "Уведомления" и проведите там "ревизию".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие программы больше всего разряжают мобильный телефон. В списке оказались популярные социальные сети и "тяжелые" игры.