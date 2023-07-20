Заряжать смартфон через PowerBank нужно правильно: названа популярная ошибка

Неправильное использование павербанка может повлечь за собой проблемы

PowerBank стал важным аксессуаром в семье едва ли не каждого украинца, но даже сейчас многие не знают, как правильно им пользоваться.

Эксперты указали на главную ошибку при использовании портативного зарядного устройства.

Она заключается в том, что многие подключают телефон к павербанку и кладут оба устройства в сумку или рюкзак. Специалисты заверяют, что так делать нельзя по двум причинам.

Первая причина заключается в том, что при зарядке телефон и портативное зарядное устройство нельзя чем-либо накрывать. Они должны быть на открытом пространстве, но не под солнечными лучами. В другом случае — устройства могут перегреться, что отразится на сроке службы батареи или вовсе негативно повлияет на работу одного из устройств.

Вторая причина — при носке подключенного телефона к павербанку в сумке могут расшататься разъемы зарядки, что также чревато обращением в сервисный центр.

Также специалисты рекомендуют не пользоваться телефоном, пока он заряжается от портативного зарядного устройства.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие устройства можно смело заряжать от павербанка.