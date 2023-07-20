Стоит ли выключать телефон, когда он заряжается ночью: четыре важных причины

В принципе во время зарядки рекомендуется выключать мобильное устройство

Вы один из тех пользователей, которые оставляют свой мобильный телефон заряжаться на ночь? Пора бы вам узнать, почему важно выключать его на ночь, пока он заряжается. Отметим сразу: с этим советом вы будете знать, как лучше использовать свое устройство.

Есть несколько деталей, о которых мало кто знает, если вы склонны заряжать свой мобильный телефон ночью и оставлять его включенным к сети более 8 часов, пишет santeplus. Почему же лучше гаджет таки отключать во время ночной зарядки — читайте далее.

Почему вы должны выключать телефон во время зарядки ночью

Для лучшего сна

Согласно исследованиям, включенный телефон может нарушить качество нашего сна. Когда устройство включено и заряжается, оно может принимать звонки и уведомления, которые держат нас в тонусе и, следовательно, заставляют нас терять сон.

Чтобы батарея телефона работала долго

Когда мобильный телефон выключен, устройство не выполняет никаких действий, поэтому ваша батарея будет работать дольше.

Чтобы быстро зарядить телефон

Выключение телефона во время зарядки ночью позволит смартфону в полной мере использовать свою энергию и использовать быструю зарядку, если он разрядится.

Чтобы избежать световых уведомлений

Каждый раз, когда вы получаете сообщение, ваше устройство будет включаться, что не позволит вам нормально отдохнуть. Рекомендуется выключить устройство, чтобы вас не беспокоили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие программы больше всего разряжают мобильный телефон. В списке оказались популярные социальные сети и "тяжелые" игры.