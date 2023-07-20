Из-за чего может взорваться батарея телефона: четыре частые причины
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Аккумуляторы смартфонов могут не только хуже работать из-за перегрева, а и лопнуть
Взрыв батареи мобильного телефона – один из страхов пользователей. Поэтому важно знать, из-за чего аккумулятор может загореться и как этого избежать.
Выделяют четыре частые причины воспламенения батареи смартфона. Об этом рассказывает ресурс Make use of.
Как происходит взрыв батареи? Одна часть аккумулятора начинает сильно нагреваться из-за короткого замыкания в цепи зарядки или какой-либо другой внешней причины. Возникает химическая реакция внутри горячей области, выделяется тепло, происходит перегрев электролита. В результате выделяемый пар разрывает корпус батареи.
Современные аккумуляторы смартфоны достаточно надежды, ведь производители постоянно внедряют новые технологии безопасности, чем минимизируют риск возгорания. Тем не менее, в некоторых ситуациях батарея может лопнуть.
Из-за чего взрываются аккумуляторы телефонов
- Падение и повреждение батареи. Это может изменить внутреннюю механическую или химическую структуру аккумулятора. Припухлость, деформация, частый необъяснимый перегрев: тревожные звоночки, которые требуют немедленного похода в сервисный центр. Использовать батарею с видимыми признаками повреждения нельзя.
- Использование неподходящего зарядного устройства. Так вы рискуете повредить аккумулятор, испортить и его, и телефон в целом.
- Намокание телефона. Литий воспламеняется и горит при контакте с водой или водяным паром. Аккумуляторы смартфонов хорошо загерметизированы, поэтому такого контакта быть не должно.
- Проколы батареи. Литий реагирует как с водой, так и с кислородом, поэтому прокол литий-ионного аккумулятора вызовет реакцию, это может быть небольшой дым, ужасный запах или взрыв.
- Высокая температура. Телефон сильно нагревается не только под прямыми солнечными лучами, а и из-за:
- Интенсивной графики.
- Приложений, которые слишком сильно загружают процессор.
- Виджетов, которые постоянно активны, пока вы работаете с телефоном в многозадачном режиме.
- Регулярных проверок подключения, когда сотовое или Wi-Fi-соединение неустойчиво.
- Длинных телефонных звонков.
- Выполнения любого из вышеперечисленных действий во время зарядки смартфона.
Чтобы избежать перегрева, следуйте этим правилам:
- Вынимайте телефон из чехла, когда заряжаете его.
- Держите телефон подальше от прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте телефон в нагретой машине на длительное время.
- Не заряжайте телефон в кармане, сумке или любом другом месте, которое может удерживать тепло.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему важно регулярно снимать чехол с мобильного телефона. Об этом нужно знать всем пользователям.