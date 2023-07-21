Больше не нужно будет заряжать несколько раз в день: ошибки, из-за которых телефон быстро разряжается

Быструю разрядку телефона можно объяснить несколькими причинами

Во все более цифровом обществе трудно выполнять определенные действия без смартфона. Телефонные звонки, банковское приложение, обмен мгновенными сообщениями… Так много возможностей стало возможным благодаря смартфону. Однако часто гаджет так не вовремя разряжается.

Когда батарея разряжена, мы склонны винить модель нашего телефона, но иногда мы несем ответственность за этот быстрый сбой, пишет santeplus. Давайте разберем основные ошибки, которые быстро садят наш гаджет.

Быстро разряжается телефон: причины

Использование неподходящего зарядного кабеля

Часто мы хотим сэкономить и приобретаем поддельные зарядные устройства, но это просчет. Поэтому важно приобретать хорошее зарядное устройство, чтобы не повредить аккумулятор.

Даете телефону полностью разрядиться

Иногда мы можем игнорировать предупреждения о том, что уровень заряда батареи составляет 20% или даже 10%, и сознательно ждать, пока он разрядится. Однако эта привычка вредна. Это снижает производительность вашей батареи.

Перегрев аккумулятора телефона

Если вы находитесь на солнце, рекомендуется оставлять телефон в тени, иначе вы рискуете повредить аккумулятор своего смартфона.

Слишком частое использование беспроводного зарядного устройства

Эта привычка вредна для производительности вашего смартфона. Подключение телефона к портативному аккумулятору не должно быть повторяющимся жестом, чтобы вам не приходилось заряжать устройство несколько раз в день.

Заряжаете смартфон до 100%

Не следует заряжать свой гаджет до 100%, если вы хотите сохранить работоспособность аккумулятора. Уровень заряда должен быть между 30 и 80%. Также рекомендуется делать выбор в пользу периодических коротких подзарядок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие программы больше всего разряжают мобильный телефон. В списке оказались популярные социальные сети и "тяжелые" игры.