Иначе будет "глючить" даже новый телефон: два простых совета по уходу за сим-картой

Сим-карта представляет собой миниатюрный компьютер с процессором и памятью

Порой сбои в работе телефона могут быть вызваны не неполадками в его работе, а проблемами с SIM-картой. Если смартфон начал "глючить" без видимых причин, есть смысл обратить на нее внимание, а также нужно проводить определенную профилактику.

Об этом рассказал портал itechua.

Проблемы с сим-картой могут выражаться в том, что даже новый смартфон постоянно теряет сеть, регулярно отключается мобильный интернет, также возникают перебои во время разговора по телефону и отправки SMS.

Любая сим-карта представляет собой миниатюрный компьютер с процессором и памятью, ее предназначение — посредничество между смартфоном и оператором сотовой связи.

Два простых правила эксплуатации "симки" помогут не остаться без связи в самый неподходящий момент.

Чистка слота и сим-карты от пыли и грязи. Периодически слот нужно вынимать и чистить и его и саму карту. Порой там накапливается немало мусора, особенно, если на смартфоне нет чехла. Чистить их нужно без применения каких-либо химических средств, просто аккуратно и тщательно удалить накопившееся сухой салфеткой.

Своевременная замена сим-карты на новую. Это необходимо делать приблизительно раз в 3-5 лет. Со временем сложные микросхемы и внутренняя память "симки" изнашиваются, ресурс их работы исчерпывается и телефон все чаще начинает терять связь. Выход один — обратиться к оператору и получить новую сим-карту. Чаще всего это либо бесплатно, либо стоит каких-то символических денег.

Тем, кто часто переставляет "симку" с одного телефона на другой, нужно обращать внимание на ее контакты — они могут затереться, так как не рассчитаны на частую смену устройства.

Также специалисты советуют по возможности переходить на eSIM – виртуальную сим-карту. Пока далеко не все смартфоны имеют такую функцию, но со временем таких моделей будет все больше и больше.

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