Что нужно сделать, чтобы телефон заряжался быстрее: два простых правила

Существует несколько способов ускорить зарядку телефона

Разряженный смартфон, который долго заряжается, — кошмар многих пользователей. К счастью, есть два простых правила, которые помогут решить проблему и ускорить время зарядки.

Чтобы гарантировать оптимальное время зарядки , необходимо ежедневно применять определенные рефлексы. Они просты в применении и помогут вам получить максимальную отдачу от вашего смартфона, пишет santeplus.

Как ускорить зарядку телефона

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки

Первое, что нужно сделать, чтобы ускорить процесс зарядки, — это прекратить пользоваться телефоном, пока он подключен к сети. Хотя вам это кажется безобидным, этот жест может нанести вред компонентам батареи. Кроме того, если вы используете свое устройство для открытия учетной записи Facebook или игры, оно потребляет еще больше энергии и, естественно, требует дополнительного времени для зарядки.

Снимите чехол с телефона

Другой способ увеличить срок службы батареи — это снять чехол с телефона перед его зарядкой. Этот аксессуар, который полезен для придания вашему устройству стиля и защиты его от внешних ударов, также может повредить его. Сдерживая тепло, эта защита может вызвать нагрев телефона и перегрев аккумулятора.

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