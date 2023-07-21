Как быстро подзарядить телефон: всего одна кнопка

За очень короткое время 10% точно наберется

Часто случается так, что пользователь видит низкий уровень заряда батареи своего мобильного телефона слишком поздно. Если аккумулятор смартфона почти полностью разряжен, а вот-вот нужно выходить из дома, что делать? Радует то, что существует способ решить эту проблему.

Если включить непопулярную функцию, то время зарядки аккумулятора значительно сократится, пишет itechua. Хотя полностью зарядить батарею не удастся, но 10 процентов заряда будет набрано очень быстро.

Как быстро подзарядить смартфон

Сначала необходимо опустить шторку уведомлений, затем нажать круглую сенсорную кнопку с пиктограммой самолёта. В результате активируется "Режим полета", который обычно используется во время полёта на борту воздушного судна. Однако этот режим можно также включить, если требуется быстро зарядить смартфон.

При активации данной функции мобильный телефон временно прекратит работу с мобильной сетью и Wi-Fi, а также остановятся другие процессы, которые могут замедлить зарядку аккумулятора. Это позволит батарее быстро восполнить уровень заряда.

Ранее "Телеграф" рассказывал про проблемы, связанные с использованием устаревших мобильных телефонов. Мы писали о пяти признаках, которые сигнализируют о необходимости замены старого смартфона.