Что делать с павербанком, если им не пользуешься: пять правил
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Павербанк может не использоваться длительное время
Если вы регулярно используете внешний аккумулятор (павербанк), то важно знать, как правильно хранить его. Следуя нескольким простым правилам, можно существенно продлить срок службы устройства и снизить риск поломки.
Рекомендации, представленные ниже, актуальны даже для тех, кто купил павербанк, но не пользуется им часто и хранит его в запасе. Об этом пишет "Апостроф".
Как хранить павербанк правильно
- Для сохранения павербанка в хорошем состоянии и предотвращения поломок, следует помещать его в прохладное и сухое место, избегая перегрева и короткого замыкания.
- Чтобы избежать разрядки на длительный период, рекомендуется периодически подзаряжать устройство.
- Если павербанк не используется продолжительное время, следует заряжать его только до 50-70%, что позволит сохранить его емкость и увеличить срок службы.
- Необходимо проверять наличие повреждений, таких как царапины, трещины, и, если они есть, заменить устройство.
- Для правильного использования, зарядки и хранения павербанка необходимо следовать указаниям, прописанным в руководстве пользователя.
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