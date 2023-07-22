Что делать с павербанком, если им не пользуешься: пять правил

Павербанк может не использоваться длительное время

Если вы регулярно используете внешний аккумулятор (павербанк), то важно знать, как правильно хранить его. Следуя нескольким простым правилам, можно существенно продлить срок службы устройства и снизить риск поломки.

Рекомендации, представленные ниже, актуальны даже для тех, кто купил павербанк, но не пользуется им часто и хранит его в запасе. Об этом пишет "Апостроф".

Как хранить павербанк правильно

Для сохранения павербанка в хорошем состоянии и предотвращения поломок, следует помещать его в прохладное и сухое место, избегая перегрева и короткого замыкания. Чтобы избежать разрядки на длительный период, рекомендуется периодически подзаряжать устройство. Если павербанк не используется продолжительное время, следует заряжать его только до 50-70%, что позволит сохранить его емкость и увеличить срок службы. Необходимо проверять наличие повреждений, таких как царапины, трещины, и, если они есть, заменить устройство. Для правильного использования, зарядки и хранения павербанка необходимо следовать указаниям, прописанным в руководстве пользователя.

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