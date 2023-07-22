Делайте это хотя бы раз в месяц: простые шаги ускорят работу телефона и продлят его "жизнь"
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Такую профилактику нужно проводить регулярно
Соблюдение простых правил может существенно продлить жизнь батарее, а регулярное выполнение несложных манипуляций не только значительно увеличит срок службы смартфона, но и сделает его работу более быстрой.
Об этом пишет garden.firenews.
Периодически необходимо перезагружать телефон и чистить кеш.
Перезагрузка. Специалисты советуют делать это как минимум раз в месяц, а лучше даже чаще. Дело в том, что длительная беспрерывная работа сильно повышает нагрузку на устройство. Также накапливается много программных ошибок и временных файлов. Перезагрузка занимает минимум времени, но крайне позитивно влияет на смартфон. Не стоит пренебрегать этим простым действием.
Очистка кэша. Кэш являет собой буфер для хранения временных файлов. Ускоряя доступ к приложениям, он упрощает работу с ними. В то же время, переполняясь, кеш может ощутимо тормозить работу устройства. Дело в том, что больше количество временных файлов сохраняются автоматически, поэтому кэш нужно регулярно чистить.
Как это сделать:
- заходим в "Настройки", а там — в "Приложения"
- выбираем программы (в частности мессенджеры), временные файлы для которых вам не нужны
- заходим в раздел "Память"
- нажимаем "Очистить кэш"
Стоит взять себе за правило делать это раз в месяц — телефон будет работать быстрее и прослужит дольше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что порой сбои в работе телефона могут быть вызваны не неполадками в его работе, а проблемами с SIM-картой. Если смартфон начал "глючить" без видимых причин, есть смысл обратить на нее внимание, а также нужно проводить определенную профилактику.