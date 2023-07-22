Следуйте этим советам, и увеличьте срок службы вашего гаджета: правильный способ заряжать мобильный телефон

Плохие привычки пользователей являются прямым следствием быстрой разрядки мобильного

Несмотря на значительные инновации в телефонии, в том числе беспроводную зарядку в сочетании с системами быстрой зарядки, аккумулятор не является безотказным, и его производительность продолжает желать лучшего. К счастью, есть простые способы, действия и полезные привычки, которые помогут повысить автономность и увеличить срок службы вашего гаджета.

Чтобы больше не повредить аккумулятор вашего мобильного телефона, вы должны полностью изменить определенные привычки и избегать повторяющихся ошибок, которые сокращают срок его службы, пишет santeplus. Вот что не следует делать.

Как правильно заряжать мобильный телефон

Больше не заряжайте свой смартфон до 100%

Эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать заряд батареи в диапазоне от 20 до 80%. Эта привычка предотвратит преждевременный износ элементов аккумулятора, тем самым продлив срок его службы.

Не оставляйте устройство заряжаться на ночь

Цикл перезарядки ускоряет износ элементов аккумулятора и сокращает срок его службы: это повлияет на его производительность, поскольку он будет менее способен хранить энергию в течение длительного времени.

Не разговаривайте по телефону и не смотрите сериалы во время зарядки

Эта ситуация вредна как для данного оборудования, так и для других компонентов устройства, которые со временем могут изнашиваться.

Не допускайте перегрева батареи

Повышение температуры вашего смартфона в конечном итоге это может привести к критическому отказу внутренних компонентов.

Всегда используйте оригинальное зарядное устройство

Важно использовать оригинальное зарядное устройство (или, по крайней мере, вариант, одобренный производителем), чтобы избежать перегрева или преждевременного износа аккумулятора.

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