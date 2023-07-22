Чем быстрее заряжать смартфон — от USB-порта или от розетки

Лучше заряжать гаджет традиционным методом

Существует два распространенных способа зарядки мобильного устройства. Первый способ — это использование зарядного устройства, которое вставляется в розетку. Второй способ — это подключение кабеля к USB-порту на персональном компьютере (ПК) или на телевизоре.

Многих пользователей интересует, какой из этих способов является более быстрым. Смартфон все же стоит заряжать стандартным способом, пишет itechua.

Как быстрее зарядить телефон

Рекомендуется заряжать гаджет с использованием стандартного способа — через розетку, чтобы избежать проблем с недостатком тока. Если гаджет будет заряжаться через компьютер, то может возникнуть недостаток энергии, и уровень заряда аккумулятора будет подниматься слишком медленно.

Если есть возможность, лучше всего использовать розетку для зарядки мобильного устройства. Использование USB-порта ноутбука или другого устройства целесообразно только в случае, если нет доступа к стандартному способу зарядки. Это может быть полезно, например, во время поездок, когда батарея будет заряжаться медленно, но владелец гаджета сможет продолжать принимать звонки.

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