Почему нужно отключать мобильный интернет на смартфоне: не каждый знает

Подключившись к Wi-Fi, нет необходимости следить за потраченным трафиком

Чтобы всегда оставаться на связи, многие пользователи никогда не отключают мобильную передачу данных на своем смартфоне. Но такое решение может иметь неблагоприятные последствия для самого устройства.

Регулярная передача данных на смартфоне негативно сказывается на его энергопотреблении. В результате — быстрее потребляется заряд аккумулятора, что может привести к его разрядке к концу дня, пишет ukr.media.

Важно помнить, что различные обновления и передача данных негативно влияют на производительность системы и уменьшают время работы батареи. Если возможно, лучше выбирать подключение к Wi-Fi, а не к мобильному интернету.

Экономия трафика

Если мобильный интернет активен на вашем смартфоне, то даже если вы его не используете, программное обеспечение все равно автоматически обновляется, социальные сети принимают сообщения, а другие приложения отправляют свои данные на сервер. Это означает, что трафик продолжает идти, независимо от того, пользуетесь вы телефоном или нет.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить мобильный интернет. Для улучшения скорости можно не только сбросить настройки сети.