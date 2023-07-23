Очень вредит и тормозит зарядку: что нельзя делать со смартфоном

Рассказываем, что будет с телефоном, если пользоваться им во время зарядки

Часто пользователи смартфонов допускают ошибку, заряжая свои устройства: они запускают различные приложения, пока мобильный телефон находится в режиме зарядки. Такая привычка может нанести вред аккумулятору гаджета.

Если вы используете свой телефон во время его зарядки, это приводит к повышению нагрузки на его батарею, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на состоянии устройства. Об этом пишет itechua.

Использование телефона во время зарядки может привести к серьезным повреждениям аккумулятора. Это повлияет не только на его жизненный срок, но и нарушит цикл зарядки. Особенно рискованно играть в игры или просматривать видео во время зарядки, так как это представляет "тяжелые" задачи для процессора.

Рекомендуется избегать использования мобильного телефона во время его подключения к сети. Например, можно оставить телефон на зарядке, когда спите, но в этом случае важно включить функцию оптимизации зарядки, чтобы предотвратить перезарядку аккумулятора.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить зарядку телефона. Назван надежный способ.