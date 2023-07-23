Настенной, USB или в автомобиле: какой зарядкой быстрее зарядить телефон

Если нужно оперативно пополнить батарею, то выбирайте правильное зарядное устройство

Бывают моменты, когда нужно очень срочно зарядить мобильный телефон. В таком случае пользователям следует выбирать правильное зарядное устройство, которое сэкономит время и выполнить задачу по пополнению батареи.

Какой зарядкой быстрее зарядить смартфон – автомобильной, настенной или USB? Об этом говорится в материале Make use of.

Использование USB-порта на компьютере или в автомобиле приводит к гораздо более неэффективному процессу заряжания. Как правило, USB-порты без настенной розетки обеспечивают выходную мощность всего 0,5 А. Тогда как зарядка от настенной розетки обычно дает пользователям 1 А (в зависимости от вашего устройства).

Нет ничего плохого в том, чтобы сила тока была меньшей — это не повредит вашему устройству — однако зарядка таким способом займет больше времени. Лучше всего задействовать автомобиль или ноутбук для подзарядки, а не полного цикла. Если главная цель – как можно быстрее зарядить гаджет, то рекомендуется использовать исключительно настенную розетку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть способы ускорения зарядки мобильного телефона. Об этих ловких трюках стоит знать пользователям.