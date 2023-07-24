Самая прожорливая функция, "съедающая" заряд батарею смартфона

Вы пользуетесь ею постоянно

Зачастую некоторые привычки владельцев современных мобильных телефонов сильно влияют на состояние и заряд аккумулятора. Например, многие люди неправильно заряжают свои смартфоны или не отключают некоторые энергоемкие функции, что сказывается на долговечности и зарядке батареи устройства.

В список таких функций входят активированный Wi-Fi, Bluetooth, геолокация и высокая яркость экрана, пишет itechua. Однако многие могут упускать из виду еще один параметр, который быстро разряжает батарею. Для многих пользователей этот параметр остается включенным постоянно.

Как сэкономить заряд батареи смартфона

Многие смартфоны предоставляют функцию вибрации для каждого входящего вызова или оповещения, а также при вводе информации через экранную клавиатуру. На первый взгляд, это может показаться незначительным, однако оказывается, что виброрежим значительно сокращает время работы аккумулятора, так как создает дополнительную нагрузку на гаджет. При возможности, рекомендуется отключать эту функцию, если она не является необходимой.

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