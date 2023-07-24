Укр

Телефон быстро разряжается из-за "ненужных" функций: отключите их и продлите заряд батареи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством
Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством. Фото pexels.com

Небольшое руководство, которое наверняка вам пригодится

Интересно, почему ваш мобильный телефон быстро разряжается? Ответ достаточно прост и кроется в настройках вашего устройства, к которым вы можете обратиться в любое время, чтобы все проверить. Давайте разбираться какие элементы потребляют больше всего энергии.

Вы можете сохранить свою батарею в рабочем состоянии на дольше, предприняв правильные шаги, пишет santeplus. Рассказываем о самых прожорливых приложениях и функциях вашего гаджета.

Почему мобильный телефон быстро разряжается:

  • Первопричиной быстрой разрядки является чрезмерная яркость экрана. На экран приходится более 20% вашего энергопотребления.
  • Использование некоторых энергоемких приложений! Чтобы решить эту проблему, зайдите в настройки вашего телефона, где вы получите доступ к списку приложений, классифицированных в порядке энергопотребления. Вы сможете отсортировать и удалить те, которыми пользуетесь очень редко, если вообще используете!
  • Эта функция на первый взгляд кажется безобидной, но это далеко не так… Специалисты советуют деактивировать режим вибрации и оставить только функцию "На улице" или "Без звука".
  • Постоянное использование Wi-Fi, мобильных сетей или Bluetooth также не проходит даром.

Ранее "Телеграф" писал, как ускорить зарядку телефона. Назван надежный способ.

Теги:
#Смартфон #Телефон