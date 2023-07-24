Телефон быстро разряжается из-за "ненужных" функций: отключите их и продлите заряд батареи
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Небольшое руководство, которое наверняка вам пригодится
Интересно, почему ваш мобильный телефон быстро разряжается? Ответ достаточно прост и кроется в настройках вашего устройства, к которым вы можете обратиться в любое время, чтобы все проверить. Давайте разбираться какие элементы потребляют больше всего энергии.
Вы можете сохранить свою батарею в рабочем состоянии на дольше, предприняв правильные шаги, пишет santeplus. Рассказываем о самых прожорливых приложениях и функциях вашего гаджета.
Почему мобильный телефон быстро разряжается:
- Первопричиной быстрой разрядки является чрезмерная яркость экрана. На экран приходится более 20% вашего энергопотребления.
- Использование некоторых энергоемких приложений! Чтобы решить эту проблему, зайдите в настройки вашего телефона, где вы получите доступ к списку приложений, классифицированных в порядке энергопотребления. Вы сможете отсортировать и удалить те, которыми пользуетесь очень редко, если вообще используете!
- Эта функция на первый взгляд кажется безобидной, но это далеко не так… Специалисты советуют деактивировать режим вибрации и оставить только функцию "На улице" или "Без звука".
- Постоянное использование Wi-Fi, мобильных сетей или Bluetooth также не проходит даром.
Ранее "Телеграф" писал, как ускорить зарядку телефона. Назван надежный способ.