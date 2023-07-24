Отключите эту функцию, чтобы телефон дольше оставался заряженным: простая хитрость

Советы, которые помогут увеличить срок службы вашего телефона

Телефоны становятся быстрее и умнее, так как каждое обновление сопровождается множеством новых функций, облегчающих жизнь. Но эти функции и определенные привычки использования в конечном итоге сокращают срок службы батареи. К счастью, есть простой метод может помочь вам держать телефон включенным дольше, чем обычно.

Лайфхак максимально прост — главное отключать некоторые функции, когда ими не пользуются, пишет santeplus. Особенно не забывайте выключать опцию местоположения, ведь если на активирована и не используется, она будет сильно разряжать аккумулятор вашего смартфона.

Как сэкономить заряд батареи телефона

Некоторым приложениям требуется служба определения местоположения, например приложениям для путешествий или знакомств. Но мало кто знает, что эта функция потребляет большое количество энергии. Отсюда интерес деактивировать его, если вы его не используете.

Также обратите внимание, что в настройках вашего телефона вы можете активировать службы определения местоположения для выбранных вами приложений. Поэтому обязательно отключите службу для тех, которые вы не будете использовать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие программы больше всего разряжают мобильный телефон. В списке оказались популярные социальные сети и "тяжелые" игры.