Какой параметр активировать на смартфоне, чтобы увеличить его автономность: простой трюк

Эта опция экономит до 10% заряда батареи

Смартфон сейчас является самым незаменимым предметом в нашей жизни, и мы зависим от него больше, чем когда-либо. Чрезмерное ежедневное использование приводит к тому, что батарея наших телефонов быстро разряжается, и все больше и больше людей начинают искать способы продлить ее жизнь. К счастью, такие трюки есть.

Оказывается, на наших телефонах есть очень простая настройка, позволяющая оптимизировать его автономность, пишет santeplus. По сути, это не что иное, как знаменитая функция "темный режим".

Но для того, чтобы эта опция экономила заряд батареи, ваш телефон должен иметь определенный тип экрана. Вот что вам нужно знать.

Темный режим может сэкономить заряд батареи, если ваш телефон оснащен OLED-дисплеем

В отличие от ЖК-дисплеев (жидкокристаллических дисплеев), темный режим может повлиять на срок службы батареи телефонов с технологией OLED (органический светодиод). OLED-экраны излучают свет для каждого пикселя отдельно, что означает, что черные пиксели не потребляют энергию. OLED-экран не имеет подсветки и, следовательно, позволяет увеличить время автономной работы при меньшем потреблении энергии.

ЖК-экраны, с другой стороны, продолжают использовать подсветку, это означает, что количество потребляемой энергии остается прежним, даже если экран полностью черный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие программы больше всего разряжают мобильный телефон. В списке оказались популярные социальные сети и "тяжелые" игры.