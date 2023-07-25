Большинство этого не знают: что может функция "Не беспокоить" в телефоне

Многие не пользуются этим, так как опасаются пропустить важный звонок, но это легко предотвратить

Некоторые функции приводят к быстрой разрядке телефона, но вот режим "Не беспокоить" имеет скрытые возможности и может сделать пользование устройством гораздо более удобным.

Об этом рассказал портал itechua.

Многие не пользуются этой функцией, так как опасаются пропустить важный звонок или сообщение. По умолчанию режим "Не беспокоить" полностью их блокирует, однако мало кто знает, что с его помощью можно оградить себя от нежелательных звонков, но оставаться на связи с важными людьми.

Установка расписания

Порой нежелание активировать режим "Не беспокоить" связан с тем, что владелец забывает отключать его. Однако это легко исправить — в настройках есть возможность установки расписания. В этом случае функция будет включаться и отключаться автоматически.

Как это сделать:

перейти к настройкам режима через основные настройки телефона, либо зажав палец на иконке "Не беспокоить" в шторке

нажать на строку "Расписание"

установить время и дни, когда режим должен быть активным.

Большинство телефонов имеют возможность установки нескольких расписаний — например, отдельно для рабочих и выходных дней, или на разные промежутки времени.

Сигнал при повторном звонке

Мошенники и спамеры в большинстве случаев звонят один раз, вторичный звонок если и будет, то не сразу же. Это учтено в режиме "Не беспокоить": телефон выдает сигнал, если один и тот же номер звонит повторно в течение трех минут после первого вызова.

Это дает возможность не пропустить нужный звонок — во время повторного звонка сигнал будет даже со включенным режимом "Не беспокоить".

Активировать функцию "Звонок (сигнал) при повторном вызове" можно в настройках режима.

Избранные абоненты

Если владелец телефона хочет оставаться на связи только с конкретными людьми, в настройках режима есть функция, дающая такую возможность. Можно либо запретить звонки номерам, не сохраненным в списке контактов, что позволяет избежать звонков от мошенников и спамеров, либо разрешить звонки только от конкретных людей.

Для этого их номера нужно добавить в избранные контакты (в меню контакта нажать на "звездочку" или выбрать "Добавить в избранное"). Далее в настройках режима "Не беспокоить" надо разрешить вызовы от избранных контактов.

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