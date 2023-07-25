Нужно ли выключать свой мобильный телефон во время зарядки: да или нет

Чтобы продлить срок службы смартфона, нужно соблюдать определенные меры предосторожности

Нравится нам это или нет, но аккумулятор вашего смартфона не вечен, со временем он приходит в негодность. Тем не менее, вы, несомненно, несете некоторую ответственность за его срок службы. Если вы не обслуживаете свое устройство должным образом, ждите неприятных сюрпризов. Чтобы такого не произошло — мы рассказываем, как правильно заряжать свой гаджет.

Раньше смартфоны содержали батареи, которые нужно было "активировать", заряжая их до 100% при первом использовании, а затем давая им разрядиться. Батареи такого типа не использовались в смартфонах уже много лет, пишет santeplus. А это означает, что не стоит следовать этому устаревшему методу.

Однако сегодня мы хотим ответить на один достаточно распространенный вопрос среди пользователей — нужно ли выключать свой телефон во время зарядки. Все достаточно просто — да! Полезно выключать телефон во время зарядки, потому что это позволяет гаджету заряжаться быстрее, не нагреваясь и не ограничивая фоновые приложения.

Настоятельно рекомендуется выполнять процесс зарядки, когда телефон находится в состоянии покоя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.