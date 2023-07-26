Не доводите гаджет до этого: какая привычка "убивает" батарею смартфона

Если вы постоянно даете iPhone "сесть" до 0%, у нас для вас плохие новости

Чтобы мобильный телефон дольше работал без подзарядки, важно не только выбрать правильное зарядное устройство, а избегать вредных привычек. Часто пользователи позволяют гаджету разряжать до 0%, хотя это "убивает" батарею.

Не рекомендуется оставлять ваш смартфон, включая iPhone, без зарядки слишком долго. Об этом говорится в материале Make use of.

Так, любой аккумулятор любого смартфона имеет ограниченный срок службы. Пользователям следует заботиться о батарее, чтобы продолжать пользоваться преимуществами своего устройства как можно дольше.

Один из самых больших убийц батареи смартфона — привычка позволять телефону полностью разряжаться. Когда аккумулятор разряжается и остается в таком состоянии в течение длительного времени, то может войти в так называемое состояние глубокой разрядки и больше никогда не работать.

Стоит добавить, что iPhone все еще сохраняют некоторый запас заряда даже в выключенном состоянии, чтобы избежать этой проблемы. Но если ваш гаджет "сдохнет", не забудьте подключить его к сети как можно скорее.

Чтобы избежать полной разрядки телефона, воспользуйтесь режимом низкого энергопотребления. Активировать эту функцию нужно тогда, когда заряд составляет 20% или ниже. Простой трюк сохранит драгоценный заряд, пока вы не сможете добраться до розетки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заряжать мобильный телефон. Понятные советы увеличат срок службы вашего гаджета.