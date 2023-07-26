Могут не давать покоя даже ночью: как отключить надоедливые уведомления на смартфоне

Пошаговая инструкция избавления от "цифрового шума"

В управлении своим телефоном может очень помочь функция "Не беспокоить", которой многие опасаются, а также можно избавиться от роя навязчивых уведомлений. В большинстве случаев они не нужны и могут досаждать даже по ночам.

Об этом рассказывает портал santeplus.

На дисплее экрана может всплывать множество уведомлений, порой сопровождаясь звуковым сигналом — Facebook сообщает, что сегодня день рождения знакомого, Instagram предлагает узнать подробности чьей-то жизни, игры требуют пройти новый уровень.

Этот поток можно прекратить, отключив ненужные уведомления на Android. Так вы будете получать только важную для вас информацию.

Как это сделать:

потяните вниз панель уведомлений

перейдите в "Настройки", затем во вкладку "Общие"

в диспетчере приложений найдите те, для которых вы хотите отключить уведомления (например, Instagram)

снимите галочку "Показывать уведомления"

Важно знать, что если по каким-то причинам владелец телефона захочет снова получать отмененные им ранее уведомления, их несложно вернуть. Необходимо войти в настройки и разрешить получение уведомлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие функции приводят к быстрой разрядке телефона.