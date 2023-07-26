Что произойдет с телефоном, если постоянно заряжать его ночью

Ночная зарядка может быть удобна, однако пользователям стоит знать о рисках

Многие пользователи привыкли ставить мобильный телефон на зарядку, а затем ложиться спать. Однако оставлять гаджет в сети на всю ночь – плохая привычка.

Если постоянно заряжать смартфон ночью, то возрастает риск повреждения батареи и сокращается срок службы устройства в целом. Об этом говорится материале Make use of.

Многие люди подключают телефон к зарядному устройству ночью, так как это может быть удобно. Однако ночная зарядка не самая удачная идея, потому что так называемая перезарядка того же iPhone может привести к повреждению аккумулятора и сокращению срока службы телефона. Кроме того, если гаджет большую часть ночи остается со 100-процентным зарядом, то это плохо сказывается на состоянии батареи.

Стоит отметить, что владельцы iPhone могут воспользоваться опцией оптимизации зарядки аккумулятора. Такая функция помогает поддерживать работоспособность батареи. Перейдите в "Настройки" > "Аккумулятор" > "Состояние и зарядка аккумулятора" и включите "Оптимизированная зарядка батареи".

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой пагубной привычке, которая касается зарядки батареи смартфона. Если вы постоянно даете гаджету "сесть" до 0%, у нас для вас плохие новости.