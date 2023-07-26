Вредит ли беспроводная зарядка вашему "айфону": ответ специалистов

Беспроводные зарядки соответствуют всем нормам, но есть нюанс

Владельцы смартфонов от Apple могут выбирать как заряжать свой телефон — через проводную или беспроводную зарядку. Чаще всего современные пользователи выбирают последний способ, так как он удобен, но есть и те, кто с осторожностью относится к современным технологиям.

На портале Іcoola рассказали о том, вредит ли на самом деле беспроводная зарядка iPhone. А также сравнили ее эффективность с обычным проводным зарядным устройством.

Бытует мнение, что беспроводная зарядка плохо влияет на батарею телефона и сокращает срок ее эксплуатации. Некоторые владельцы гаджетов замечали, что в процессе такой зарядки телефон выделяет больше тепла, чем обычно. Но это не вредит батарее, так как современные телефоны, в том числе и iPhone способны справиться с этим объемом тепла. Но достаточно не нарушать инструкцию по использованию беспроводной зарядки и повод для беспокойства исчезнет.

К тому же, все зарядки, в том числе и беспроводные, соответствуют всем необходимым нормам и стандартам. В случае чрезмерного нагревания телефона они уменьшат скорость заряда, чтобы не допустить беды. В то же время эксперты объясняют, что беспроводная зарядка по большей части нагревает не саму батарею телефона, а медную катушку внутри устройства. В таком случае телефон действительно сильнее нагревается, но никакого влияния на аккумулятор это не оказывает.

Единственным серьезным минусом беспроводной зарядки можно назвать ее низкую эффективность по сравнению с проводной.

Также важно помнить, что беспроводная зарядка не влияет на циклы заряда. Если ставить iPhone на зарядку несколько раз вдень, то не важно, при помощи какого устройства вы это делаете. В любом случае частая зарядка телефона со временем сократит циклы зарядки.

Если же у iPhone возникли проблемы с зарядкой, то не нужно сразу же винить в этом беспроводное зарядное устройство. Лучше отнести гаджет в сервис, чтобы специалисты разобрались в проблеме.

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