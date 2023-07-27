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Что случится, если одновременно пользоваться телефоном и заряжать его

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Заряжайте гаджет правильно
Заряжайте гаджет правильно. Фото pexels.com

При зарядке смартфона помните об одном важном нюансе

Пользователи мобильных телефонов часто допускают ошибки в процессе заряжания гаджета. Одна из таких – одновременные зарядка и использование смартфона.

Если пользоваться телефоном во время зарядки, то срок службы батареи сократится. Об этом говорится в материале Make use of.

Так, рекомендуется избегать одновременной зарядки и использования смартфона. Нет ничего плохого в том, чтобы просмотреть некоторые сообщения и какое-то время пролистать социальные сети. Однако длительные игровые сессии во время зарядки устройства, включая iPhone, нежелательны.

Популярные игры часто вызывают перегрев вашего гаджета. Одновременная зарядка вашего устройства только усугубит проблему. В результате такие действия повлияют на долгосрочное состояние батареи смартфона. К тому же, держать в руках горячий телефон – не самое приятное, что может быть.

Более удачное решение – выполнить задачи на телефоне, которые вам нужны, а затем подключать гаджет к источнику питания. Это просто правило позаботиться об аккумуляторе телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой распространенной ошибке, связанной с зарядкой мобильного телефона. Если вы привыкли оставлять смартфон в розетке на ночь, стоит знать о рисках.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Телефон