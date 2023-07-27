Когда лучше заряжать телефон - днем ​​или ночью: совет, который "спасет" ваш аккумулятор

Никогда не поздно поступить правильно

В настоящее время мобильный телефон стал незаменимой частью повседневной жизни. Чтобы оставаться на связи, его необходимо хорошо зарядить, а главное правильно. Об этом мы и хотим рассказать сегодня.

Многие пользователи считают большим благом оставлять свой смартфон подключенным к зарядному устройству на ночь. Приятно знать, что гаджет полностью заряжен и готов к работе на следующее утро. Вот только это плохая привычка, пишет santeplus. Все потому, что полная зарядка аккумулятора каждую ночь в конечном итоге сократит срок его службы.

А, если мобильник включен, вы еще больше портите аккумулятор: при заряде 100% он переходит в режим работы от сети, его емкость немного снижается и процесс зарядки начинается заново.

Вместо того чтобы делать это ночью, лучше снабжать его электричеством днем, например, когда вы завтракаете или когда приходите в офис. Это позволит вам отсоединить устройство от USB-кабеля, когда емкость достигнет 80%. Это защитит батарею в течение длительного времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заряжать мобильный телефон. Понятные советы увеличат срок службы вашего гаджета.