Плюсы и минусы перезагрузки телефона: когда она необходима и какие проблемы решает

При перезагрузке система переводит информацию с оперативной памяти в память жесткого диска

Регулярное выполнение несложных действий не только значительно увеличит срок службы смартфона, но и сделает его работу более быстрой. Среди них и периодическая перезагрузка, которая также помогает и при некоторых сбоях.

Об этом рассказал портал itechua.

Как работает перезагрузка

Перезапуск устройства останавливает все текущие процессы и выключает процессор, а затем заново запускает их. Также происходит выгрузка приложений и игр, которые сильно забивают память устройства.

Кроме того, при перезагрузке система переводит информацию с оперативной памяти в память жесткого диска. Это позитивно влияет на скорость и стабильность работы. Все как на компьютере – после каждого отключения (перезагрузки) происходит очистка оперативной памяти.

В каких случаях перезагрузка необходима

Начали хуже работать приложения. Перезагрузка необходима, когда они начали выдавать ошибки, или тормозить. В этом случае перед ней стоит провести чистку кэша устройства.

Пришло время. Многие специалисты советуют перезагружать свой смартфон хотя бы раз в неделю. Причем лучше делать это не кнопкой "Перезагрузка", а полностью отключить устройство, дать ему 5-10 минут отдыха, а затем снова запустить.

Телефон начал зависать и ошибаться. Первое средство в этом случае — перезагрузка. С помощью такого простого шага часто удается избавиться от проблем, мешающих во время разговора или поиска информации в интернете.

Преимущества и недостатки перезагрузки

Плюсы перезагрузки:

автоматически отключаются все активные приложения. Это особенно важно, если владелец не закрывает их после каждого сеанса;

устройство заново перенастраивает свои параметры и процессы. Это — профилактика против ошибок;

очищается оперативная память. Многие процессы продолжаются, даже если программы закрыты;

установка некоторых новых продуктов и обновлений происходит именно при перезагрузке.

Минусы перезагрузки:

может вызвать сбой в работе активного приложения или процесса, на экране появится надпись "Приложение было остановлено";

при новой активации системы расходуется заряд энергии, а запуск всех процессов требует времени.

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