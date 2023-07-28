Что произойдет, если зарядить мобильный телефон "чужим" зарядным устройством: вы об этом не знали

Никогда не используйте неоригинальные зарядные устройства или кабели.

В настоящее время мы уже не можем обойтись без мобильного телефона, ведь это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, а зарядное устройство — это незаменимый аксессуар, который всегда у нас под рукой.

Однако иногда случается, что мы его забываем или теряем. Чтобы избежать разрядки аккумулятора, затем используется "чужая" зарядка. Давайте разберемся, влияет ли это на гаджет.

В самом начале, с появлением смартфонов, каждый бренд производил собственное зарядное устройство с определенным типом входа, напряжением и силой тока. Поэтому при зарядке устройства аксессуаром другой марки могли возникнуть проблемы, пишет santeplus.

Сейчас большинство зарядных устройств соответствуют определенному стандарту напряжения, который составляет около 5 вольт. Что касается силы тока блока питания, то она может варьироваться в пределах от 0,7 ампер до 2 ампер.

Для зарядки своего мобильного телефона с помощью другого зарядного устройства сила тока должна быть равна или превышать максимальную мощность, требуемую мобильным телефоном. Таким образом, даже при превышении лимита ампер вашему смартфону ничего не будет угрожать, так как он будет использовать только то, что необходимо для подзарядки аккумулятора.

Сложнее обстоит дело, когда "чужое" зарядное устройство имеет меньший ток, чем обычно потребляет ваше устройство. Каковы последствия? Мало того, что заряд будет не оптимальным, но, что еще хуже, это может сократить срок службы батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть способы ускорения зарядки мобильного телефона. Об этих ловких трюках стоит знать пользователям.