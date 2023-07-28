"Пожирает" заряд и не только: зачем отключать популярную функцию на телефоне и как это сделать

В большинстве случаев это полезная опция, но иногда есть необходимость ее отключить

Современные смартфоны поддерживают подключение к интернету через встроенный модуль Wi-Fi, в большинстве из них по умолчанию активирована функция автоматического обнаружения доступных сетей. Однако у этого есть ряд недостатков, среди которых и быстрая разрядка телефона.

"Телеграф" рассказывает, как оптимизировать работу смартфона при подключении к интернету по доступным беспроводным сетям.

Кроме высокого потребления энергии, отключать Wi-Fi, когда в нем нет потребности, стоит еще и для того, чтобы избавиться от надоедливых уведомлениях об обнаружении доступных сетей. Отключив автоматический поиск, владелец телефона может сам выбирать момент, когда нужно искать сеть, а когда нет, пишет портал itechua.

Кроме того, по умолчанию при запуске автоматического подключение к сетям Wi-Fi в настройках устройство Android подключается к каждой сети Wi-Fi, которую оно запоминает автоматически. Например, когда вы придете домой или в офис, телефон автоматически включит Wi-Fi и подключится к сети, данные которой были введены ранее. Хотя в большинстве случаев это полезная функция, иногда есть необходимость ее отключить.

Как отключить автоматическое подключение к избранным сетям:

перейти в Настройки

выбрать Сети и Интернет — отобразятся все сети, которые вы сохранили

на странице Wi-Fi нажать на значок шестеренки рядом с сетью Wi-Fi, к которой вы подключены, или той, настройки которой вы хотите изменить

в настройках Wi-Fi выбрать опцию "дополнительные настройки", найти переключатель рядом с опцией под названием "Автоматическое подключение". Нажать на нее и отключить автоматическое подключение для выбранной сети Wi-Fi.

После этого устройство больше не будет автоматически подключаться к этой сети Wi-Fi. При этом оно продолжит автоматически подключаться к другим сетям Wi-Fi, настройки которых вы не изменили.

Как полностью отключить функцию автоматического поиска сетей

Нужно зайти в "Натройки", далее в настройки Wi-Fi, перейти во вкладку "Дополнительные функции", найти пункт "Всегда искать сети" и снять с него галочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда необходима перезагрузка телефона, какие проблемы она решает и в чем минусы этой операции.