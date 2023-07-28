"Пожирает" заряд и не только: зачем отключать популярную функцию на телефоне и как это сделать
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В большинстве случаев это полезная опция, но иногда есть необходимость ее отключить
Современные смартфоны поддерживают подключение к интернету через встроенный модуль Wi-Fi, в большинстве из них по умолчанию активирована функция автоматического обнаружения доступных сетей. Однако у этого есть ряд недостатков, среди которых и быстрая разрядка телефона.
"Телеграф" рассказывает, как оптимизировать работу смартфона при подключении к интернету по доступным беспроводным сетям.
Кроме высокого потребления энергии, отключать Wi-Fi, когда в нем нет потребности, стоит еще и для того, чтобы избавиться от надоедливых уведомлениях об обнаружении доступных сетей. Отключив автоматический поиск, владелец телефона может сам выбирать момент, когда нужно искать сеть, а когда нет, пишет портал itechua.
Кроме того, по умолчанию при запуске автоматического подключение к сетям Wi-Fi в настройках устройство Android подключается к каждой сети Wi-Fi, которую оно запоминает автоматически. Например, когда вы придете домой или в офис, телефон автоматически включит Wi-Fi и подключится к сети, данные которой были введены ранее. Хотя в большинстве случаев это полезная функция, иногда есть необходимость ее отключить.
Как отключить автоматическое подключение к избранным сетям:
- перейти в Настройки
- выбрать Сети и Интернет — отобразятся все сети, которые вы сохранили
- на странице Wi-Fi нажать на значок шестеренки рядом с сетью Wi-Fi, к которой вы подключены, или той, настройки которой вы хотите изменить
- в настройках Wi-Fi выбрать опцию "дополнительные настройки", найти переключатель рядом с опцией под названием "Автоматическое подключение". Нажать на нее и отключить автоматическое подключение для выбранной сети Wi-Fi.
После этого устройство больше не будет автоматически подключаться к этой сети Wi-Fi. При этом оно продолжит автоматически подключаться к другим сетям Wi-Fi, настройки которых вы не изменили.
Как полностью отключить функцию автоматического поиска сетей
Нужно зайти в "Натройки", далее в настройки Wi-Fi, перейти во вкладку "Дополнительные функции", найти пункт "Всегда искать сети" и снять с него галочку.
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