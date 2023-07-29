Как понять, что в телефоне "хозяйничает" вирус: 5 верных признаков

Хакерские программы могут доставить немало неприятностей

Иногда владелец может не догадываться, что его телефон заражен вирусами, однако есть несколько верных признаков, что в него "внедрилось" вредоносное ПО.

О них рассказал портал itechua.

Медленная работа

Перед тем как выполнить команду телефон "думает", чего раньше не было. Приложения открываются дольше 10-15 секунд, часто зависают или выдают уведомление об ошибке. Это прямое указание, что какая-либо сторонняя программа использует ресурсы устройства и засоряет оперативную память. Чем дольше вирус действует в телефоне, тем больше он теряет производительность и скорость работы.

Постоянные запросы приложений на разрешения

Телефон без конца выдает запросы приложений на использование камеры, доступ к хранилищу файлов или списку контактов. Если владелец сам установил приложение, которое посылает запрос, проблем нет. Однако если запрос кажется подозрительным, стоит насторожиться. Часто под безвредными на первый взгляд приложениями скрываются программы, которые пытаются украсть персональные данные, номера и пароли от банковских карт или отправить запросы на платные подписки.

Обилие рекламы

Еще один показатель — пользование телефоном постоянно прерывается назойливой рекламой, которая часто занимает весь экран, а закрыть их крайне непросто. Стоит обратить внимание и на характер рекламных объявлений. Если раньше реклама была нейтральной или привязывалась к вашим поисковым запросам, а теперь появляются предложения интимных услуг, онлайн-казино и т.д. — телефон мог "подхватить" вирус.

Быстрая разрядка

Если телефон резко начал быстрее терять заряд и для этого нет явных причин, вероятно, в нем "поселилась" вредоносная программа, которая запускается и потребляет энергию. Проверить, какие приложения разряжают смартфон, можно с помощью отчета о потреблении энергии в настройках во вкладке "Питание и производительность".

Увеличение расходов на мобильную связь

Еще один показатель — деньги на мобильном счету стали быстрее заканчиваться, телефон сам отправляет какие-то смс, либо стали приходить сообщения о подключении подписок и услуг, без согласия владельца смартфона. Все это может быть последствием действия вирусных программ, получившим доступ к смс и персональным данным.

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