Что предпринять, если в динамик смартфона попала вода: три важных шага

Воспользуйтесь народными методами перед тем, как относить гаджет в ремонт

Неосторожное обращение с мобильными телефонами может повлечь за собой ряд проблем. Особенно опасно использовать устройство во время еды или мытья посуды, так как можно случайно уронить его в воду. В таких ситуациях телефон может перестать функционировать, что вызывает серьезные беспокойства у его владельца, который торопится обратиться в сервисный центр.

В некоторых ситуациях можно самостоятельно помочь своему телефону, но нужно действовать быстро, пишет itechua. Если вы хотите самостоятельно исправить проблему с динамиком, есть три способа, которыми можно воспользоваться.

Однако стоит отметить, что если ни один из этих советов не приведет к починке, это может свидетельствовать о необратимых повреждениях динамика, и тогда необходимо обратиться к мастеру.

Что делать, если в динамик попала вода

Если возможно, следует снять заднюю панель смартфона и извлечь слоты для SIM-карт и батарею. Затем оберните устройство в сухое полотенце с хорошей впитывающей способностью и дайте ему полностью высохнуть. Возьмите сухой рис и поместите его в контейнер. Осторожно поместите смартфон в рис таким образом, чтобы динамик полностью был покрыт зернами. Также вы можете воспользоваться специальными программами, предназначенными для удаления влаги и очистки динамиков. Их можно найти в магазинах приложений. Эти программы генерируют звуки, которые выталкивают воду из устройства.

Ранее "Телеграф" объяснял, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали. Названо самое простое решение.