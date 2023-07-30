Телефон быстро разряжается: какую опцию нужно отключить, что сэкономить заряд

Одна функция на смартфоне мгновенно "поглотит" проценты заряда

Вопрос, как сэкономить заряд батареи на мобильном телефоне, интересует многих пользователей. Иногда аккумулятор "садится" всего лишь из-за одной функции – поглотителя энергии.

Чтобы смартфон, включая iPhone, дольше оставался заряженным, нужно отключить одну опцию — 5G. Такой совет дает пользователям ресурс Make use of.

Так, отключение 5G на том же iPhone поможет устройству работать дольше без подзарядки. Дело в том, что аппаратные компоненты гаджета, отвечающие за подключение к сетям 5G, потребляют дополнительную энергию.

Кроме того, отсутствие вышек с поддержкой 5G может привести к тому, что ваше устройство будет постоянно искать сигнал. В связи с этим рекомендуется отключить 5G на вашем смартфоне, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы отключить 5G на iPhone, следуйте простому алгоритму:

Откройте "Настройки". Нажмите "Сотовая связь". Перейдите в "Параметры сотовой связи", а затем "Голос и данные". На этом экране выберите 5G Auto или LTE.

Первый вариант позволит вашему гаджету искать сети 5G и подключаться к ним, если система подсчитает, что нагрузка на время автономной работы телефона в таком случае будет незначительной. Второй параметр предотвратит подключение к сетям 5G и прекратит поиск доступных сетей поблизости, что поможет сэкономить заряд батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других правилах, которые помогут продлить срок службы батареи смартфона. Узнайте, что произойдет с телефоном, если пользоваться им во время зарядки.