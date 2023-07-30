Что нужно сделать с телефоном, чтобы он быстрее зарядился: ловкий трюк

Небольшой нюанс с чехлом поможет гаджету оперативнее набрать необходимые проценты

Бывают ситуации, когда нужно зарядить мобильный телефон как можно скорее. В этом случае на помощь придет один ловкий трюк с чехлом вашего гаджета.

Чтобы смартфон заряжался быстрее, пользователям следует снять чехол с устройства. Об этом говорится в материале Make use of.

Так, у всех современных смартфонов сегодня стоит литий-ионные аккумуляторы. Устройство таких батарей предполагает, что процесс зарядки протекает намного эффективнее, когда аккумулятор холодный.

Чтобы зарядить телефон быстрее, температура батареи (не температура воздуха) должна находиться в пределах от 5 до 45 градусов по Цельсию. Конечно, температура аккумулятора частично зависит от температуры окружающей среды, и снятие чехла поможет ее снизить.

Однако не стоит намеренно охлаждать батарею гаджета. Не вздумайте класть свой телефон в холодильник, чтобы ускорить зарядку. Аккумулятор функционирует еще хуже, если температура падает ниже рекомендованного диапазона (5-45 градусов, как указывалось выше).

Ранее "Телеграф" рассказывал, в какое время суток лучше всего ставить смартфон на зарядку. Этот незначительный, казалось бы, момент играет огромную роль.