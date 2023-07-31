Вот что произойдет с батареей, если разряжать смартфон ниже 20%

Этот подход очень ошибочный

После того как уровень заряда батареи смартфона падает до 15% и пользователи слышат звуковой сигнал, большинство начинает заряжать свои устройства. А некоторые владельцы гаджетов привыкли использовать зарядное устройство только после полной разрядки аккумулятора.

Оба подхода неверны, пишет itechua. Оказывается, что следует избегать слишком низкого уровня разряда аккумулятора мобильного телефона, чтобы он не опустился ниже 20%. Это обусловлено тем, что очень низкий уровень заряда плохо сказывается на аккумуляторе. Кстати, и очень высокий уровень заряда тоже нежелателен.

Вот что произойдет с аккумулятором

Каждый аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки/разрядки. Далее ёмкость батареи падает. В итоге аккумулятор начинает хуже держать заряд, а потом и вовсе перестаёт функционировать.

Если успеть поставить мобильник на зарядку до падения уровня заряда ниже отметки в 20% и не заряжать смартфон выше 80-90%, то будет использован только один цикл зарядки/разрядки.

А вот если пользователь подключит зарядное устройство к гаджету тогда, когда аккумулятор успел разрядиться до 15, 10, 5 или даже до 0%, то будет потрачено уже два цикла. Иными словами, если поздно ставить смартфон на зарядку, то нагрузка на батарею будет высокой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие уловки помогут ускорить зарядку мобильного телефона. А еще мы писали, из-за какой популярной функции смартфон может разряжаться слишком быстро.