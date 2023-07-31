8 из 10 пользователей допускают эту ошибку: что нужно знать о зарядке телефона до 100%

При доведении смартфона до полной зарядки его батарея будет постоянно нагреваться

Многие из нас до сих пор не знают, что не нужно заряжать телефон до 100%. Как показывает статистика, такую ошибку допускают 80 процентов пользователей гаджетами.

Эксперты говорят, что такие действия могут привести неполадкам с аккумулятором.

Специалисты заверяют, что для продления срока службы вашего смартфона нужно отказаться от такой привычки и не передерживать телефон на зарядке.

Все дело в том, что при доведении смартфона до полной зарядки его батарея будет постоянно нагреваться, если он будет оставаться подключенным к питанию.

В свою очередь перегрев батареи приводит к тому, что она со временем начнет терять свою емкость, а разряжаться станет гораздо быстрее.

По словам специалистов, идеальный вариант — заряжать телефон в промежутке от 40 до 80 процентов. При этом они рекомендуют следить за зарядом батареи и не допускать, чтобы он опускался ниже 25 процентов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что какие павербанки "убивают" батарею телефона. Об таком важном моменте мало кто знает, поэтому довольно часто люди покупают не очень надежные устройства, которые могут испортить гаджеты.