8 из 10 пользователей допускают эту ошибку: что нужно знать о зарядке телефона до 100%
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При доведении смартфона до полной зарядки его батарея будет постоянно нагреваться
Многие из нас до сих пор не знают, что не нужно заряжать телефон до 100%. Как показывает статистика, такую ошибку допускают 80 процентов пользователей гаджетами.
Эксперты говорят, что такие действия могут привести неполадкам с аккумулятором.
Специалисты заверяют, что для продления срока службы вашего смартфона нужно отказаться от такой привычки и не передерживать телефон на зарядке.
Все дело в том, что при доведении смартфона до полной зарядки его батарея будет постоянно нагреваться, если он будет оставаться подключенным к питанию.
В свою очередь перегрев батареи приводит к тому, что она со временем начнет терять свою емкость, а разряжаться станет гораздо быстрее.
По словам специалистов, идеальный вариант — заряжать телефон в промежутке от 40 до 80 процентов. При этом они рекомендуют следить за зарядом батареи и не допускать, чтобы он опускался ниже 25 процентов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что какие павербанки "убивают" батарею телефона. Об таком важном моменте мало кто знает, поэтому довольно часто люди покупают не очень надежные устройства, которые могут испортить гаджеты.