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Не только телевизор: рядом с какими приборами в доме нельзя ставить роутер Wi-Fi

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Размещайте роутер с умом Новость обновлена 31 июля 2023, 15:24
Размещайте роутер с умом. Фото Getty Images

Для маршрутизатора нужно выбрать правильное место, иначе сигнал Wi-Fi будет ужасным

Чтобы маршрутизатор Wi-Fi раздавал как можно лучший сигнал, важно найти самое удачное место для него в доме. Возле некоторых электроприборов ставить роутер нельзя.

Стоит знать о семи бытовых приборах, рядом с которыми не рекомендуется размещать Wi-Fi-маршрутизатор. Об этом пишет издание The Sun.

Возле каких электроприборов нельзя ставить роутер Wi-Fi:

  • Телевизор. Любые крупные металлические предметы держите подальше от маршрутизатора Wi-Fi. Последний излучает электромагнитные радиоволны, а металл может поглотить их, в результате чего падает скорость интернета. Особенно важно убрать подальше от роутера телевизор с поддержкой Bluetooth.
  • Колонки Bluetooth. У Wi-Fi и Bluetooth одинаковые радиочастоты, что ведет к нарушению работы обоих.
  • Микроволновая печь. Этот прибор часто использует электромагнитные волны на той же частоте, что и некоторые маршрутизаторы Wi-Fi.
  • Духовка. Чаще всего печи металлические и довольны большие, что негативно отразится на сигнале Wi-Fi.
  • Холодильник. Еще один нежелательный сосед для роутера, снова таки – из-за металла.
  • Радионяня. Этот прибор излучает радиоволны, которые помешают соединению Wi-Fi.
  • Пылесос. Не стоит включать пылесос рядом с маршрутизатором Wi-Fi, это может привести к снижению скорости. Кроме того, возможны помехи из-за электродвигателя в вакууме и излучения. Но как только вы выключите прибор, проблема исчезнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не советуют ставить маршрутизатор и возле аквариума. А еще мы писали, какие уловки помогут усилить сигнал Wi-Fi.

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#Интернет #Wi-Fi #Wi-Fi роутер