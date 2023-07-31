Не только телевизор: рядом с какими приборами в доме нельзя ставить роутер Wi-Fi

Для маршрутизатора нужно выбрать правильное место, иначе сигнал Wi-Fi будет ужасным

Чтобы маршрутизатор Wi-Fi раздавал как можно лучший сигнал, важно найти самое удачное место для него в доме. Возле некоторых электроприборов ставить роутер нельзя.

Стоит знать о семи бытовых приборах, рядом с которыми не рекомендуется размещать Wi-Fi-маршрутизатор. Об этом пишет издание The Sun.

Возле каких электроприборов нельзя ставить роутер Wi-Fi:

Телевизор. Любые крупные металлические предметы держите подальше от маршрутизатора Wi-Fi. Последний излучает электромагнитные радиоволны, а металл может поглотить их, в результате чего падает скорость интернета. Особенно важно убрать подальше от роутера телевизор с поддержкой Bluetooth.

Любые крупные металлические предметы держите подальше от маршрутизатора Wi-Fi. Последний излучает электромагнитные радиоволны, а металл может поглотить их, в результате чего падает скорость интернета. Особенно важно убрать подальше от роутера телевизор с поддержкой Bluetooth. Колонки Bluetooth. У Wi-Fi и Bluetooth одинаковые радиочастоты, что ведет к нарушению работы обоих.

Микроволновая печь. Этот прибор часто использует электромагнитные волны на той же частоте, что и некоторые маршрутизаторы Wi-Fi.

Этот прибор часто использует электромагнитные волны на той же частоте, что и некоторые маршрутизаторы Wi-Fi. Духовка. Чаще всего печи металлические и довольны большие, что негативно отразится на сигнале Wi-Fi.

Чаще всего печи металлические и довольны большие, что негативно отразится на сигнале Wi-Fi. Холодильник. Еще один нежелательный сосед для роутера, снова таки – из-за металла.

Радионяня. Этот прибор излучает радиоволны, которые помешают соединению Wi-Fi.

Этот прибор излучает радиоволны, которые помешают соединению Wi-Fi. Пылесос. Не стоит включать пылесос рядом с маршрутизатором Wi-Fi, это может привести к снижению скорости. Кроме того, возможны помехи из-за электродвигателя в вакууме и излучения. Но как только вы выключите прибор, проблема исчезнет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не советуют ставить маршрутизатор и возле аквариума. А еще мы писали, какие уловки помогут усилить сигнал Wi-Fi.