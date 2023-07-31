Заряжать телефон до 100% или прерывать зарядку: что делать, чтобы продлить срок службы батареи

Что надо знать о зарядке телефона

Наверняка многие пользователи смартфонов слышали о том, что не рекомендуется заряжать устройство до 100%, однако действительно ли необходимо прерывать зарядку?

Как говорится в материале NV, большинство современных телефонов оснащены системой защиты батареи от перезаряда. Впрочем, если вы заряжаете его ежедневно, то вашего устройства надолго может не хватить.

Как известно, для современных литий-ионных аккумуляторов не рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор телефона до 100% и разряжать его до 0%. Потенциально это может привести к ухудшению параметров батареи со временем.

Если это будет сделано случайно, то ничего страшного в этом конечно же нет, но при зарядке телефона на ежедневном основании это может сыграть свою роль.

Отмечается, что заряжать телефон рекомендуется до 80-90%.

При этом важно понимать, что литий-ионные батареи больше всего не любят две вещи — жару и холод. А потому, чтобы сохранить батарею, старайтесь избегать перегрева и переохлаждения телефона во время зарядки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о советах, которые могут существенно продлить жизнь вашего планшета.