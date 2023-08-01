Можно ли класть смартфон в задний карман: окончательный ответ

Ошибка, которая может дорого обойтись

Множество людей имеют весьма вредную привычку хранить мобильные телефоны в заднем кармане своих брюк, что может привести к неприятным последствиям. Только недавно мы рассказывали о пользе чехла для смартфона.

Как сообщает itsider.com.ua, немало негативных последствий возникает у людей, которые привыкли носить свой телефон в заднем кармане.

Почему нельзя класть телефон в задний карман

Это самое рискованное место, чтобы хранить телефон. Так он более доступен для кражи или случайного повреждения, если он выпадет и разобьется. Более того, если вы забудете о его наличии в кармане, вы можете непреднамеренно повредить свой любимый гаджет.

В силу наличия литий-ионных аккумуляторов в каждом современном телефоне, возможно их внезапное возгорание или взрыв. Хотя такие ситуации встречаются крайне редко, никто не может абсолютно гарантировать, что этого не произойдет. Если батарея вашего устройства перегреется, это может привести к ее раздутию, взрыву или возгоранию.

Также существуют незаметные опасности, такие как негативное влияние радиоволн на человеческое здоровье. Ранее мы писали, почему нельзя пользоваться телефоном, лежа в ванне.