Телефон атаковал вирус: 3 простых шага защитят от проблем

Заражение устройства вредоносным ПО грозит большими неприятностями

О том, что в телефоне "хозяйничает вирус" можно догадаться по нескольким признакам. Если есть подозрение, что устройство заражено вредоносной программой, нужно немедленно принять меры для защиты телефона и денежных средств.

О том, что делать в этом случае, рассказал портал itechua.

Прежде всего необходимо вытащить сим-карту — это защитит от списания денег. Предварительно надо сохранить все данные на другом устройстве, либо в облачном хранилище, чтобы не потерять их в случае поломки телефона.

Далее нужно скачать с Play Market официальное антивирусное приложение и с его помощью проверить свой телефон. После этого приложение можно удалить и скачать другое, для надежности проведя повторную проверку устройства.

Кроме того, необходимо внимательно изучить список всех приложений на смартфоне и удалить ненужные.

Если же после этого проблемы не ушли, выход один — надо обратиться в сервисный центр. Специалисты избавят телефон от вирусов и наладят его работу.

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