Телефон атаковал вирус: 3 простых шага защитят от проблем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Заражение устройства вредоносным ПО грозит большими неприятностями
О том, что в телефоне "хозяйничает вирус" можно догадаться по нескольким признакам. Если есть подозрение, что устройство заражено вредоносной программой, нужно немедленно принять меры для защиты телефона и денежных средств.
О том, что делать в этом случае, рассказал портал itechua.
Прежде всего необходимо вытащить сим-карту — это защитит от списания денег. Предварительно надо сохранить все данные на другом устройстве, либо в облачном хранилище, чтобы не потерять их в случае поломки телефона.
Далее нужно скачать с Play Market официальное антивирусное приложение и с его помощью проверить свой телефон. После этого приложение можно удалить и скачать другое, для надежности проведя повторную проверку устройства.
Кроме того, необходимо внимательно изучить список всех приложений на смартфоне и удалить ненужные.
Если же после этого проблемы не ушли, выход один — надо обратиться в сервисный центр. Специалисты избавят телефон от вирусов и наладят его работу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие проблемы может решить перезагрузка телефона, а также о ее плюсах и минусах.