Сделайте это с телефоном – зарядится за секунды: простые трюки

Смартфон будет заряжаться быстрее, если выключить его и снять чехол

Многие пользователи хотят ускорить зарядку мобильного телефона. Это легко сделать помощью простых трюков, к примеру, сняв чехол и оставив гаджет в покое, пока он подключен к сети.

Чтобы смартфон заряжался быстрее, воспользуйтесь этими легкими способами. Советами поделился ресурс Guiding Tech.

Как ускорить зарядку телефона:

Используйте адаптер для быстрой зарядки и совместимые аксессуары. Этот вариант актуален для смартфонов, поддерживающих вышеупомянутую технологию. Важно: убедитесь, что зарядный кабель тоже поддерживает быструю зарядку.

Избегайте беспроводной зарядки. Это не самый быстрый способ пополнить аккумулятор энергией. К тому же так потребляется на 47% больше энергии, если сравнивать с проводной зарядкой.

Проверьте, не повреждены ли аксессуары для зарядки. В противном случае вы рискуете испортить и гаджет, и зарядное устройство.

Не используйте телефон во время зарядки. Самый простой способ ускорить процесс – оставить ваш гаджет в покое, чтобы он не "распылялся" и на приложения, и на игры, и на собственно зарядку.

Включите режим полета. Так гаджету не придется расходовать энергию на Wi-Fi, сотовые сети или Bluetooth.

Проверьте температуру вашего устройства. Перегрев снижается скорость зарядки и даже приостанавливает ее.

Снимите чехол с телефона. Ловкий трюк поможет снизить температуру устройства, что лучше для зарядки.

Закройте фоновые приложения. Ничего не должно потреблять энергию батареи, если нужно как можно быстрее набрать проценты заряда.

Выключите телефон во время зарядки. Кардинальный шаг, который тоже ускорит зарядный процесс.

Всегда используйте настенную розетку. Порты USB могут обеспечить выходную мощность всего 0,5 А, тогда как настенная розетка — 1 А.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с телефоном при зарядке "чужим" зарядным устройством. А еще мы писали, когда лучше заряжать смартфон – днем или ночью.