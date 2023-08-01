Не ждите 100%: до какого процента зарядить смартфон, чтобы не "убить" батарею

Не оставляйте гаджет в сети после полной зарядки, и вот почему

Вопрос о том, до какого процента заряжать мобильный телефон, остается дискуссионным. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что "золотой" стандарт вовсе не 100%.

Чтобы батарея смартфона прослужила дольше, нужно удерживать заряд на уровене от 20 до 80 процентов. Об этом сообщает ресурс Guiding Tech.

Зарядка телефона до 100%, конечно, не является чрезвычайно проблематичной. Однако постоянно удерживать максимальный заряд телефона, включая iPhone, не стоит. Если продолжать заряжать гаджет после того, как заряд достиг отметки 100, то это увеличивает нагрузку на аккумулятор и может повлиять на его общий срок службы.

Согласно рекомендации Apple, пользователям нужно включить "Оптимизированную зарядку аккумулятора". Опция ограничить процент, до которого будет заряжаться ваш гаджет.

До какого процента нужно заряжать телефон

Современные батареи, используемые в наших смартфонах, наиболее эффективно работают, если соблюдать "золотой стандарт". Для этого просто сохраняйте заряд в диапазоне от 20 до 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно ускорить зарядку мобильного телефона. Небольшие советы экспертов сэкономят ваше время.