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Почему нельзя оставлять зарядное устройство подключенным к сети пустым: две основных причины

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Во избежание перегрева телефона накрывайте его
Во избежание перегрева телефона накрывайте его. Фото pinterest.com

Отключив зарядное от розетки, вам удастся избежать ненужной траты энергии и сэкономить деньги

Сегодня смартфоны и планшеты являются неотъемлемой частью нашей жизни. Однако до сих пор многие не знают, как правильно заряжать свой гаджет. Сегодня мы хотим рассказать, о рисках, которым вы подвергаетесь, когда оставляете зарядное устройство включенным в розетку пустым.

О причинах, по которым вам больше не следует оставлять зарядное устройство включенным в розетку без телефона, пишет портал santeplus. Есть как минимум две весомые причины.

Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона

  • Риск бытовых инцидентов

Будь то зарядное устройство для компьютера, телефона или же другое устройство, существует риск перегрева устройства, если вы оставите его включенным в розетку. Итого, зарядные устройства могут вызвать короткое замыкание или даже пожар. Кроме того, очень низкокачественное зарядное устройство с неправильно собранными компонентами может стать причиной травм.

  • Значительный расход энергии

В дополнение к риску несчастных случаев в быту, связанных с пустым зарядным устройством, существует опасность высокого энергопотребления. Когда зарядное устройство подключено без подключения к ноутбуку или мобильному телефону, оно продолжает потреблять электроэнергию.

Помимо бытовых опасностей, оставление телефона подключенным к сети во время зарядки может привести к повреждению аккумулятора устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.

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