Три скрытые причины, по которым телефон "тормозит" и "глючит"

Новые версии прошивок могут требовать больших технических возможностей, чем имеет устройство

Простые шаги могут ускорить работу телефона и продлить его "жизнь", но со временем он все равно начинает работать медленнее. Это происходит по нескольким причинам.

О них рассказал портал itechua.

Новая версия прошивки

Каждый смартфон имеет конкретную прошивку, отвечающую его техническим характеристикам. При этом версии Android или iOS регулярно обновляются. Любое обновление дает дополнительные возможности, но техническая "начинка" вашего телефона остается прежней.

Новые версии прошивок могут требовать большего объема оперативной памяти, более производительного процессора. В какой-то момент возможностей смартфона становится недостаточно, и он перестает нормально функционировать.

Однако полный отказ от обновлений системы имеет свои недостатки — в новых версиях есть дополнительные меры безопасности, защищающие телефон от вредоносных программ. Кроме того, многие приложения обновляются параллельно с обновлениями ОС и могут не работать на старых версиях Android или iOS.

Незаметные обновления приложений

Приложения тоже постоянно обновляются и могут требовать более "продвинутых" технических характеристик. При этом разработчики редко поддерживают старые устройства.

Чтобы исправить ситуацию, надо зайти в настройки магазина приложений и запретить автообновление. Многие программы годами прекрасно работают без обновлений. Однако некоторые разработчики запрещают использование более старых версий, отключая им доступ к серверу. В этом случае придется все-таки обновить приложение.

Маленький объем постоянной памяти

Размер физической памяти смартфона со временем уменьшается. Как правило, на Android-устройствах применяют флеш-память, отличающуюся высокой скоростью работы. При этом, чем больше физической памяти занято, тем медленнее работает устройство. Кроме того, флэш-память имеет ограниченный ресурс перезаписи.

Кардинально решить эту проблему нельзя — разве что стараться не забивать телефон файлами и данными под завязку. На устройстве должно оставаться минимум 30-40% свободной физической памяти.

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